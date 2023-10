Cina, "nuovi sommergibili nucleari": la svolta che spaventa il mondo

09 ottobre 2023 a

Sommergibili nucleari di nuova generazione: la Cina sarebbe sul punto di avviarne la produzione, secondo quanto emerso dal rapporto di analisti ed esperti occidentali. Questi mezzi sarebbero in grado di competere alla pari con quelli prodotti dall'esercito americano e dagli altri membri della Nato. I sottomarini, denominati Type 096, potrebbero essere pronti entro la fine di questa decade, come riporta Reuters. Secondo quanto raccontato dagli esperti, tra l'altro, le novità di questi sommergibili sarebbero state messe a punto anche grazie al contributo di Mosca.

Pare che il punto di forza dei Type 096 sia il fatto che saranno difficili da individuare. Lo hanno sottolineato 7 ricercatori e 3 esperti militari di stanza in Cina. Uno degli autori del rapporto, Christopher Carlson, ha lanciato l'allarme: "I loro Type 096 saranno un incubo. Sarà molto, molto difficile individuarli". Nel frattempo, però, gli Stati Uniti starebbero lavorando proprio all'attività di ricerca di sommergibili nucleari stranieri.

L'unico limite dei sommergibili di nuova generazione di Pechino pare sia il rumore: un grave problema per dei sottomarini militari. Il rapporto redatto dagli esperti occidentali si è basato principalmente sui documenti cinesi, ma non solo. Si è tenuto conto anche delle parole pronunciate da ufficiali dell'esercito cinese, dei dati accumulati negli ultimi anni e delle immagini raccolte dai satelliti spia. Secondo Carlson, la Russia avrebbe aiutato la Cina, decidendo però di non condividere i dettagli relativi alla realizzazione del suo prezioso sottomarino Akula. No comment da parte di Mosca e Pechino.