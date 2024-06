Portogallo, dramma durante lo show dell'Aeronautica: si scontrano due aerei, un morto

02 giugno 2024 a

a

a

Dramma in Portogallo durante l'esibizione di una pattuglia dell'Aeronautica militare. Uno spettacolo della pattuglia di volo acrobatico dell'Aeronautica militare portoghese si è conclusa in un tragico incidente che ha visto scontrarsi due aerei. Uno dei piloti è morto ma il bilancio non è completo: ci sarebbe almeno un altro ferito.

L'incidente è avvenuto nel pomeriggio nella città di Beja, durante il festival di volo acrobatico Beja air show. L'evento, a cui assistono migliaia di persone ogni anno, si è concluso con un grande spavento e il pilota che ha perso la vita. Secondo la tv Rtp, televisione statale portoghese, un velivolo è precipitato e due hanno dovuto effettuare un atterraggio di emergenza per evitare collisioni e danni peggiori.

Il festival è stato interrotto e la base aerea di Beja evacuata per verificare quanto fosse successo. Sul suo profilo di X, la Força Aérea Portuguesa ha chiesto di non diffondere immagini dell'incidente "per rispetto verso le persone coinvolte" e ha comunicato che la vittima è un uomo di nazionalità spagnola