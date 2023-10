Vladimir Putin in Cina con le valigette nucleari: un video inquietante

18 ottobre 2023 a

Mentre il mondo è scosso dalle guerre in Israele e Ucraina, Vladimir Putin, l'aggressore di Kiev, viaggia in Cina. Russia e Pechino, un asse che spaventa il mondo. Il presidente della Russia aveva in agenda l'incontro con l'omologo cinese, Xi Jinping. E alcune immagini che mostrano gli istanti che hanno preceduto l'incontro spaventano.

Già, perché lo zar si è presentato a Pechino circondato, ovviamente, dal personale di sicurezza e da due ufficiali russi che indossavano l'alta uniforme. Ma, soprattutto, i due portavano quella che viene chiamata "Cheget", ossia la valigetta con i codici nucleari.

L'agenzia di stampa russa RIA spiega che quella di portare le valigette è una consuetudine dello zar: "Il viaggio di Putin non è completo senza queste valigie specifiche". Eppure, considerato il contesto, le immagini non possono che allarmare.

La valigetta nucleare funzionerebbe tramite due bottoni, dal significato assai esplicito: "lancia" e "cancella". Insomma, consente di dare ordini relativi all'impiego di armi nucleari ai vertici militari di Mosca. Va detto che i pulsanti non attiverebbero direttamente l'arsenale nucleare: lo Stato Maggiore, infatti, dovrebbe inviare i codici di autorizzazione ai singoli responsabili dei siti nuclearei, ai quali spetterebbe l'attivazione delle bombe atomiche e delle relative testate.