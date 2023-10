Spagna, finge infarto per non pagare il conto nei ristoranti: arrestato

20 ottobre 2023 a

C'è chi per ottenere uno sconto al ristorante farebbe proprio di tutto. Ma in Spagna si è raggiunto l'apice dell'ingegnosità. Un uomo di 50 anni, proveniente dalla Lituania, è stato arrestato dopo aver simulato "diversi attacchi di cuore in più di un ristorante per evitare di saldare il conto spesso salato", secondo quanto riportato da più di una testata locale. Il truffatore, identificato “solo” come Aidas J, ma diventato noto come "gastrojeta", ha ripetuto lo schema almeno 20 volte nell'ultimo anno in diversi ristoranti vicino ad Alicante. La notizia, che ha dell'incredibile, è stata confermata e riportata dal quotidiano spagnolo El País e dall'agenzia di stampa spagnola Efe.

Aidas, tra le sue truffe, aveva ordinato paella di frutti di mare e due whisky al ristorante-tapería El Buen Comer a fine settembre e il conto era di 34,85 euro. L'uomo ha tentato di andarsene senza pagare, ma il personale del ristorante lo ha fermato e ha notato che doveva ancora saldare. Il truffatore era visibilmente turbato e ha detto che avrebbe preso i soldi dalla sua camera d'albergo. Quando il personale si è rifiutato di lasciarlo andare senza pagare, l'uomo si è gettato drammaticamente a terra e ha finto di avere un infarto. Per non farsi ingannare, il personale ha chiamato la polizia invece dell'ambulanza e l'uomo è stato riconosciuto dalle autorità locali.

Secondo quanto riferito dalle testate giornalistiche locali, l'immagine dell'uomo sarebbe stata condivisa in molti ristoranti della zona per cercare di impedirgli di colpire nuovamente. Una sorta di "wanted". La Polizia nazionale di Alicante - contattata da Insider - ha solo confermato che l’uomo era considerato recidivo.