Onu, i prof che tifano per Hamas: "Morte agli ebrei"

Non bastavano le dichiarazioni agghiaccianti di Antonio Guterres, segretario generale delle Nazioni unite, sull'attacco del 7 ottobre scorso a Israele: "È importante riconoscere che gli attacchi di Hamas non sono arrivati dal nulla. Il popolo palestinese è stato sottoposto a 56 anni di soffocante occupazione" e se le rivendicazioni dei palestinesi "non possono giustificare gli spaventosi attacchi di Hamas", "così questi spaventosi attacchi non possono giustificare la punizione collettiva" del popolo della striscia di Gaza. Ora a incendiare la polemica è un report della Ong Un Watch, che ha il compito di monitorare quello che accade all’interno del Palazzo di Vetro.

"Un report che racconta come, mentre i terroristi di Hamas uccidevano bambini e civili in Israele nel famigerato attacco del 7 ottobre, molti insegnanti e presidi dell’agenzia Onu che gestisce l’istruzione e i servizi sociali per i palestinesi festeggiavano pubblicamente il massacro ringraziando Allah e i terroristi", si legge in un articolo su Il Giornale.

I had asked to meet UNRWA's @UNLazzarini over his teachers who call to murder Jews. He refused. We just checked their posts. Meet principal Iman Hassan. She glorifies Hamas' murder of babies as “repaying injustices” & liked her friend's “burn, burn, burn.” https://t.co/koLvi88zDa pic.twitter.com/xKDCeoy6hw — Hillel Neuer (@HillelNeuer) October 12, 2023

Addirittura sono stati pubblicati sui social dei post "in cui invitano regolarmente a uccidere gli ebrei". Si tratta di "docenti facenti parte dell’Unrwa, l’Agenzia Onu per il soccorso e l’occupazione dei rifugiati palestinesi e pagati anche dal nostro Paese, che nel 2018 chiese pure di aumentare i fondi a suo sostegno. Sono docenti che creano materiale didattico che glorifica il terrorismo, che incoraggiano il martirio, che demonizzano gli israeliani e che incitano all’antisemitismo", si legge ancora.

"C’è l’insegnante che si felicita dell’uccisione di bambini da parte di Hamas considerandola una 'ricompensa delle ingiustizie'; c’è chi difende il massacro di Hamas perché 'quello che facciamo è resistere, riconquistare i nostri diritti...'; c’è chi elogia il terrorista Jamal Abu Samhadana definendolo una 'leggenda della resistenza'; c’è il consulente scolastico dell’Unrwa che nel giorno del massacro pregò per gli assassini: 'O Allah, abbi pietà dei nostri martiri, rendi saldi i nostri mujaheddin, concedi loro la vittoria sui miscredenti'".

Ultima nota: Amer Yaser Nazmi Sada, uno dei terroristi di Hamas, "è stato addestrato alla 'lavorazione dei metalli' proprio dall’agenzia dell’Onu".