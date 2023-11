Nasrallah, nel discorso il messaggio a Israele

04 novembre 2023 a

Il leader di Hezbollah Hassan Nasrallah ha parlato ieri in pubblico: è stata la prima volta dall'inizio del conflitto tra Israele e Hamas. Il timore, prima che cominciasse a parlare, era che chiamasse alle armi anche altri Paesi. Ma così non è stato. Ne parla Pietro Senaldi su Libero: "Nasrallah avrebbe potuto dichiarare guerra invece si è limitato a dire che la sua milizia è 'pronta al sacrificio e già in guerra dall’8 ottobre'. Frase minacciosa ma tranquillizzante, perché sta a significare che i fondamentalisti sciiti manterranno il conflitto a bassa intensità".