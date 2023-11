Israele-Hamas, la diretta: "Eliminata cellula in Cisgiordania, su ordine di chi agiva"

06 novembre 2023 a

L'Idf circonda Gaza, presto entreranno nella principale città della Striscia. Blinken ha incontrato a Ramallah Abu Mazen, che si è detto pronto ad occuparsi anche della Striscia. Iran, minacce agli Usa. Segui la diretta

Ore 17.30 - Cellula eliminata in Cisgiordania: "Agiva su ordine di Hamas"

C'era Hamas dietro la cellula dei quattro miliziani eliminati oggi da membri di unità scelte israeliane nel campo profughi di Tulkarem, in Cisgiordania. Lo ha appreso la radio pubblica israeliana Kan secondo cui essi ricevevano da esponenti di Hamas a Gaza e all'estero non solo ordini operativi, ma anche finanziamenti dell'ordine di grandezza di "'centinaia di migliaia di shekel" (un euro equivale a 4,25 shekel, ndr). Questi fondi erano impiegati - secondo Israele - per acquistare armi e mezzi di combattimento, per organizzare attentati e per reclutare nuove leve da addestrare e da mandare in missione in Israele.

Ore 17.00 - Netanyhau agli ambasciatori stranieri: "Nostra vittoria è vostra vittoria"

Rivolgendosi a decine di ambasciatori stranieri convocati nel suo ufficio a Gerusalemme, il primo ministro israeliano Benjamin Netanyahu ha affermato che la guerra di Israele contro Hamas "non è una battaglia locale. La nostra vittoria è la vostra vittoria".



Ore 16.55 - Allarme in tutto il Nord di Israele, 30 razzi dal Libano

Allarmi per razzi in arrivo dal Libano sono stati attivati in tutta la regione settentrionale di Israele: secondo l'esercito sono stati sparati circa 30 razzi, in risposta l'Idf ha attaccato il territorio libanese. Una raffica è stata sparata dal Libano verso la zona di Haifa. Sono state registrate due intercettazioni dell'Iron Dome nei cieli di Kiryat. Ynet riporta che le Brigate al Qassam, il braccio militare di Hamas, hanno rivendicato la responsabilità dei lanci dal Libano.

Ore 16.27 - Hamas lancia 16 missili dal Libano

Razzi sono stati lanciati dal Libano verso la Galilea occidentale e Krayot vicino ad Haifa, la distanza più lunga raggiunta finora da missili sparati contro il nord del Paese. Hamas ha rivendicato l'azione, precisando che sono stati sparati 16 missili.

Ore 15.54 - Mosca: “Cessare i combattimenti a Gaza e liberare gli ostaggi”

"La priorità adesso è cessare i combattimenti a Gaza il prima possibile, proteggere la popolazione civile, fornire gli aiuti umanitari necessari e liberare tutti gli ostaggi. Altrimenti ci troveremo ad affrontare il rischio di radicalizzazione e di aumento delle attività terroristiche e il pericolo di un'espansione geografica del conflitto". Lo afferma il ministero degli Esteri russo in un comunicato pubblicato sul suo sito web.

Ore 15.15 - Giordania: “Esodo forzato da Gaza sarebbe una dichiarazione di guerra"

Il premier giordano Bisher Khasawneh ha avvertito che il governo di Amman considererà qualsiasi tentativo di "espellere" i palestinesi da Gaza o dalla Cisgiordania come "una linea rossa", l'equivalente di "una dichiarazione di guerra". "Non ci sarà nessun esodo forzato, nessuna nuova Nakba, a Dio piacendo, nessun reinsediamento e nessuna patria alternativa", ha fatto sapere in una nota.