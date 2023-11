Israele e Hamas, la diretta: il Congresso Usa censura la deputata Tlaib

08 novembre 2023 a

a

a

Il premier israeliano Benjamin Netanhyau ha avvertito Usa e mondo: "Resteremo a Gaza e gestiremo la sicurezza per un tempo indefinito". Tensioni con Washington, che teme il pantano e guarda con preoccupazione anche alle mosse della Turchia. Di seguito, gli aggiornamenti dalla guerra tra Israele e Hamas.

Ore 6.50 - Camera Usa approva la mozione di censura per la deputata Tlaib

La Camera dei rappresentanti degli Stati Uniti ha approvato una mozione di censura per la prima deputata di origini palestinesi, la democratica Rashida Tlaib, per le sue dichiarazioni critiche contro Israele e a favore dei palestinesi nel pieno dell'offensiva su Gaza. La mozione proposta dal repubblicano Rich McCormick è stata approvata con 234 voti a favore e 188 contrari. Quattro repubblicani hanno votato contro e 22 a favore. La 47enne deputata del Michigan, prima donna musulmana eletta al Congresso, si era difesa dalle accuse con un discorso appassionato: "Non riesco a credere di doverlo dire ma il popolo palestinese non è usa e getta", ha affermato in aula, "siamo esseri umani come tutti gli altri, mia nonna come tutti i palestinesi vuole solo vivere in libertà e con la dignità umana che meritiamo". "Non possiamo perdere la nostra umanità condivisa", ha insistito, "non lascerò che mi si metta a tacere o che si distorcano le mie parole, cercare di censurarmi o di minacciarmi con me non funziona".

Ore 4.36 - G7, richiesta di pausa umanitaria a Gaza

I ministri degli Esteri del G7, riuniti a Tokyo da ieri per la terza riunione organizzata dalla presidenza di turno giapponese, formuleranno assieme la richiesta di una pausa umanitaria nella guerra tra Israele e Hamas per consentire l'afflusso di aiuti umanitari alla Striscia di Gaza. Lo anticipano fonti governative giapponesi, in vista della chiusura dell'incontro nella giornata di oggi. Non è chiaro se il documento finale dell'incontro esprimerà un sostegno incondizionato alle azioni intraprese da Israele dopo l'attacco subito dal gruppo islamista palestinese Hamas del 7 ottobre scorso: la campagna militare intrapresa da Israele a Gaza, infatti, ha causato oltre 10mila vittime tra i palestinesi. La ministra degli Esteri giapponese, Yoko Kamikawa, che presiede la riunione, ha dichiarato ieri sera che i ministri stanno sta preparando una dichiarazione congiunta per mostrare la "posizione unita" del G7 sul conflitto in Medio Oriente.

Ore 4.06 - Israele, "Cia al lavoro con noi per gli ostaggi"

La Cia sta lavorando con l'intelligence israeliana su piani per salvare gli ostaggi nelle mani di Hamas, secondo le Forze di difesa israeliane (Idf). Il direttore dell'agenzia di spionaggio americana Bill Burns ha discusso ieri dell'argomento con il capo di stato maggiore dell'Idf, Herzi Halevi, ha detto il portavoce dell'esercito israeliano Daniel Hagari.

Ore 2.55 - "Nessuna rioccupazione di Gaza"

Il governo israeliano ha precisato che le parole del premier, Benjamin Netanyahu, sul mantenimento della "responsabilità complessiva della sicurezza" nella Striscia di Gaza anche dopo la guerra non significa che ci sarà una nuova occupazione dell'enclave palestinese. Il ministro per gli Affari strategici, Ron Dermer, membro del gabinetto di guerra, ha spiegato che l'obiettivo è garantire che la Striscia diventi un'area smilitarizzata con le forze armate israeliane che potrebbero entrare di nuovo in caso di minacce terroristiche, ma senza governare l'enclave. Gli Stati Uniti si sono detti contrari a una "rioccupazione" di Gaza da parte di Israele e hanno chiesto che la Striscia continui a essere governata dai palestinesi.