Madrid, attentato contro Vidal Quadras: colpi di pistola in faccia

09 novembre 2023 a

a

a

L'ex presidente del Partito Popolare della Catalogna, Alejo Vidal Quadras, di 78 anni, e fondatore di Vox, è in condizioni gravissime dopo essere stato colpito in faccia da un colpo di pistola in via Núñez de Balboa, in pieno centro a Madrid. L'ex deputato popolare stava camminando da solo per strada quando una persona gli si è avvicinata e gli ha sparato da una distanza di circa due metri.

Secondo fonti della polizia, Vidal Quadras è stato colpito intorno alle 13,30 nella centralissima zona di Salamanca, nella capitale spagnola. Secondo i servizi di soccorso, l’uomo era cosciente quando è stato trasferito in un ospedale di Madrid mentre la polizia municipale isolava la zona.

Sono in corso le indagini.