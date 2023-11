U2 e bombardieri B-1 a Cipro: dagli Usa messaggio di guerra all'Iran?

14 novembre 2023 a

Da quasi 70 anni, il Lockheed U-2 in forze all'aereonautica militare degli Stati Uniti, nelle sue varie versioni e aggiornamenti, rappresenta l’aereo spia per eccellenza: durante i primi decenni della sua carriera, è stato usato per spiare i cieli dell'Unione Sovietica, di Cuba e della Cina. Poi il "Dragon Lady", questo il suo soprannome, è stato usato in Iraq e Afghanistan, e ora sembra che abbia un ruolo primario anche nel teatro di guerra che sta infiammando il Medio Oriente.

Rivela Francesca Salvatore sul Giornale che gli Usa hanno sguinzagliato nei cieli dell'area il simbolo delle ultime guerre nell'area come avvertimento, soprattutto all'Iran. Negli stessi cieli sembra è infatti ricomparsa la vecchia gloria, U2, diretto alla base di Akrotiri a Cipro, presumibilmente in seguito a una missione di ricognizione su Gaza, ma anche i bombardieri strategici americani B-1, che si sono alzati in volo portando a compimento tre missioni in otto giorni nell'area di competenza dell'Uscencom, dimostrando la loro capacità di proiettare rapidamente la loro potenza in combattimento.

Spiega Francesca Salvatore che i B-1 e gli U-2 fanno parte del dispositivo di guerra messo in campo dagli Stati Uniti del quale fanno parte anche il gruppo di assalto della portaerei Gerald P. Ford, che include un’ala aerea imbarcata, incrociatori e cacciatorpediniere di accompagnamento. Poi c'è la Uss Dwight Eisenhower e del suo gruppo d’assalto a cui è stato ordinato di raggiungere la Ford con il compito di “scoraggiare azioni ostili” o di ampliare gli attacchi a Israele. Le portaerei possiedono un ruolo primario in questo tipo di scenario poiché servono come centri operativi di comando e controllo, fungendo da base di decollo per gli aerei di sorveglianza E2-Hawkeeye: questi ultimi servono a rilevare tempestivamente il lancio di missili, effettuano missioni di sorveglianza e gestiscono lo spazio aereo.