Biden, Xi "dittatore"? Capezzone: nessuna gaffe, ne ha detta una giusta

17 novembre 2023

Joe Biden ha detto la verità: "Xi Jinping è un dittatore". Parole chiare che fotografano ciò che rappresenta il presidente cinese, un leader non eletto ed espressione del partito comunista cinese. Il presidente degli Stati Uniti ha usato una frase efficace per dire come stanno davvero le cose. E Daniele Capezzone spiega cosa c'è davvero dietro a questa espressione.