Israele e Hamas, la diretta: "Dove hanno ucciso Noa Marciano"

20 novembre 2023 a

a

a

Nella guerra tra Israele e Hamas nelle ultime ore sono emersi dettagli sulle attività dei miliziani jihadisti nel cuore dell'ospedale Al Shifa di Gaza, da giorni duramente colpito dai raid israeliani. Le forze militari di Tel Aviv hanno svelato la presenza di un tunnel lungo 50 metri al di sotto dell'edificio, di una centrale operativa al piano -2 del nosocomio. Inoltre, un video delle telecamere di sicurezza avrebbe immortalato due ostaggi del 7 ottobre portati dai miliaziani nell'ospedale. Di seguito tutti gli aggiornamenti.

Ore 8.54 - "Lo sfollamento dei palestinesi da Gaza è una linea rossa"

Lo sfollamento della popolazione palestinese da Gaza è "una linea rossa". Lo ha ribadito il ministro degli Esteri egiziano, Sameh Shoukri, durante l'incontro a Pechino tra una delegazione composta da Paesi arabi, a maggioranza musulmana ed organizzazioni regionali (Egitto, Arabia Saudita, Giordania, Indonesia, Anp e Oci) con il ministro degli Esteri cinese, Wang Yi. "C'è una politica dichiarata che mira allo sfollamento dei palestinesi da Gaza, ma la forte posizione di rifiuto da parte dell'Egitto e dei Paesi arabi è una linea rossa. Lo sfollamento minaccerà la pace, la sicurezza e la stabilità della regione e del mondo", ha affermato Shoukri, secondo quanto riferito dal suo portavoce, Ahmed Abu Zeid, sul social X. Il capo della diplomazia del Cairo ha lamentato che ci sono Paesi che non classificano come "crimini di guerra" le azioni dell'esercito israeliano nella Striscia di Gaza, che hanno già causato la morte di più di 13mila persone dopo il massacro del 7 ottobre da parte di Hamas. "Purtroppo alcune parti non definiscono le flagranti violazioni e i crimini di guerra israeliani secondo la loro vera natura. Il Consiglio di Sicurezza delle Nazioni Unite ha la responsabilità di proteggere la legittimità internazionale", ha aggiunto il ministro, che ha quindi sottolineato lo sforzo dell'Egitto di inviare aiuti umanitari nella Striscia attraverso il valico di Rafah nonostante "la politica di Israele di ostacolarne l'ingresso".

Ore 8.11 - "Noa Marciano uccisa dentro l'ospedale"

L'esercito israeliano ha denunciato il fatto che la soldatessa soldato Noa Marciano sia stata giustiziata dai miliziani di Hamas "all'interno dell'ospedale Al Shifa di Gaza City", una versione che contraddice quella di Hamas secondo cui la 19enne e' morta sotto le bombe proprio di Israele. Lo ha detto il portavoce dell'esercito israeliano, Daniel Hagari: Marciano "fu presa in ostaggio dai terroristi di Hamas durante il massacro del 7 ottobre e portata viva a Gaza". La giovane era rimasta ferita negli scontri tra le forze israeliane e i militanti di Hamas, ma "un'anatomia indipendente ha stabilito che le ferite di Noa non costituivano un rischio per la sua vita". Secondo Hagari, in base alle informazioni di intelligence in mano agli israeliani, "i terroristi di Hamas portarono Noa all'ospedale al-Shifa, dove fu rapidamente uccisa". Nei giorni scorsi, le Brigate Ezzedine al-Qassam, il braccio armato di Hamas, avevano riferito che Marciano era morta sotto i bombardamenti israeliani del 9 novembre. Lunedì scorso Hamas ha diffuso un video in cui Marciano, presumibilmente al quarto giorno di prigionia, chiedeva di fermare i bombardamenti perché gli ostaggi -aveva detto -"possono morire"; nelle foto successive c'era sempre lei, apparentemente morta, con una grave ferita alla testa e senza un piede. Impossibile individuare il luogo dove fosse stato girato il video poichénelle immagini si vede solo la giovane che legge un giornale, sullo sfondo la bandiera del gruppo islamista. Poco prima della messa in onda del video, il portavoce delle Brigate al-Qasam, Abu Obeida, aveva accusato Israele di rifiutare l'accordo per lo scambio di ostaggi israeliani con prigionieri palestinesi.

Ore 7.31 - Khamenei, "la sconfitta di Israele a Gaza è già un dato di fatto"

Il leader supremo iraniano, l'Ayatollah Ali Khamenei, ha affermato che Israele ha subito una "sconfitta" nella sua guerra contro Hamas, appoggiato dall'Iran. In un discorso tenuto presso un centro aerospaziale del Corpo delle Guardie Rivoluzionarie Islamiche nella capitale Teheran, citato dall'Afp, Khamenei ha affermato che "la sconfitta del regime sionista a Gaza è un dato di fatto". "Avanzare ed entrare negli ospedali o nelle case delle persone non è una vittoria, perché vincere significa sconfiggere l'altra parte", ha aggiunto. Khamenei ha affermato che Israele "finora ha fallito" nel raggiungere l'obiettivo dichiarato di distruggere Hamas "nonostante i massicci bombardamenti" di Gaza. "Questa incapacità riflette l'incapacità degli Stati Uniti e dei paesi occidentali" che sostengono Israele, ha aggiunto. L'Iran, che sostiene Hamas finanziariamente e militarmente, ha definito gli attacchi del 7 ottobre un "successo", ma ha negato qualsiasi coinvolgimento diretto.

Ore 7.26 - Idf, "stiamo espandendo le operazioni nella Striscia

L'esercito israeliano ha affermato che sta "espandendo" le sue operazioni nella Striscia di Gaza, riferisce l'Apf. Israele ha avvertito di evacuare i residenti del più grande campo profughi di Gaza, Jabalia, e di un vicino campo costiero, mentre, come hanno detto domenica i militari, sta "espandendo le sue attività operative in altri quartieri della Striscia di Gaza". Un funzionario sanitario di Hamas ha spiegato che più di 80 persone sono state uccise sabato in due attacchi a Jabalia, compreso quello contro una scuola delle Nazioni Unite che ospitava gli sfollati. Un video sui social media verificati dall'Afp mostra corpi coperti di sangue e polvere sul pavimento di un edificio, dove i materassi erano stati incastrati sotto i tavoli della scuola.