Las Vegas, sparatoria all'università: "Diverse vittime, aggressore ucciso"

06 dicembre 2023 a

a

a

La polizia di Las Vegas è intervenuta presso l’Università del Nevada dopo aver ricevuto un allarme per una sparatoria. L’ateneo ha pubblicato su X segnalazioni di spari nel campus. La polizia di Las Vegas ha detto che "sembrano esserci più vittime in questo momento" vicino alla Beam Hall dell’università, ma non ha fornito ulteriori dettagli. Il presunto autore della sparatoria all’Università del Nevada è stato "contenuto" ed è "deceduto", ha fatto sapere sempre la polizia di Las Vegas su X. Le autorità continuano ad invitare il pubblico ad evitare la zona. Non ci sono ancora notizie certe riguardo alle eventuali vittime. La polizia inoltre ha invitato tutti i residenti ad evitare la zona mentre le forze dell’ordine effettuano le rilevazioni necessarie. Secondo la polizia, ci sarebbero diversi morti, ma sul numero al momento non ci sono conferme o comunicazioni.



Notizia in aggiornamento