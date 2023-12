Scramble sul Mar Baltico, caccia russi vicini allo spazio Nato: decollano F-16 e Mirage

Caccia russi vicinissimi allo spazio aereo Nato: a intercettarli gli F-16 del Belgio e i Mirage 2000 francesi, insieme ai JAS 39 Gripen svedesi. Di qui una vera e propria operazione di scramble nei cieli del Mar Baltico. Il decollo di emergenza e l'operazione sono stati coordinati dal controllo aereo della Nato e della Svezia.

"Primo scramble: gli F-16 belgi e i Mirage 2000 francesi, attualmente in missione di controllo aereo della Nato nei Paesi Baltici, e i JAS 39 Gripen svedesi hanno effettuato un decollo di emergenza quando i caccia russi si sono avvicinati allo spazio aereo alleato - ha fatto sapere il comando aereo alleato su X -. L'intercettazione è stata coordinata dal controllo aereo della Nato e della Svezia".

