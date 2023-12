Cop28, un accordo "storico": benzina, cosa compare per la prima volta nel testo

13 dicembre 2023 a

Approvato un accordo "storico" alla Cop28, la conferenza sul clima organizzata dalle Nazioni Unite a Dubai. "Nessuno ci credeva, siamo orgogliosi del nostro lavoro", ha dichiarato l’emiratino Al Jaber al termine dei lavori, annunciando il raggiungimento di un'importante intesa basata sulla "transizione fuori dai combustibili fossili" attraverso l'accelerazione di tale azione "in questo decennio cruciale al fine di raggiungere le emissioni zero nel 2050". "È la prima volta che i combustibili fossili entrano nell’accordo finale", ha sottolineato soddisfatto Al Jaber.

Il negoziato sull'accordo finale della Cop è durato tutta la notte. E alla fine ha vinto anche le resistenze dei Paesi produttori. Ed è vero, come precisato dall'emiratino, che si tratta della prima volta che in una dichiarazione finale della Cop viene espressamente citata una transizione fuori dai combustibili fossili, quindi petrolio, gas e carbone. Anche se - come fa notare il Corriere della Sera - sono comunque state scelte delle parole morbide, ovvero "transitioning away", al posto dell'espressione più netta "phase out" (uscita).

Anche l'Unione europea si è detta soddisfatta del risultato raggiunto: "Il mondo ha adottato una decisione storica alla Cop28 per mettere in moto una transizione irreversibile e accelerata fuori dai combustibili fossili", ha dichiarato il commissario europeo Woepke Hoekstra. John Kerry, che secondo alcuni è stato il vero grande tessitore dietro l’accordo, ha affermato: "Un motivo per essere ottimisti". Non contento di quanto accaduto il negoziatore delle isole Samoa, a capo dell’Alleanza delle piccole isole, secondo cui l’approvazione del testo finale sarebbe avvenuta in loro assenza.