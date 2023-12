Matrimonio, "lo prometto": lo sposo sconcerta moglie e invitati. Finisce in tragedia

Roberto Tortora 20 dicembre 2023 a

a

a

Non è vero che i matrimoni sono tutti noiosi e uguali. Ce ne sono anche di imprevedibili, che restano negli annali. Quelli in cui almeno uno dei due sale all’altare senza avere piena consapevolezza di chi abbia di fronte e a cui sta per legarsi per tutta la vita.

È il caso di Cody e Kaitlin, giovane coppia di 27 anni, resasi protagonista di un episodio grottesco al momento fatidico del sì. O meglio, la colpa è tutta del promesso sposo, Cody che, al momento di pronunciare i voti nuziali, invece di limitarsi ad un classico “lo voglio”, se n’è uscito con la frase agghiacciante: “Prometto di sculacciarti ogni volta che posso”.

Cala il gelo e, dopo un attimo di attesa e qualche risata d’imbarazzo, aggiunge: “Non ho altro da dire”. Nel tentativo di recuperare la situazione, interviene l'officiante che, mentre Cody sta ancora ridendo, chiede: “Tutto qui?”. Lo sposo risponde affermativamente e mentre lui ha ancora un sorriso ebete stampato sul volto, nessuno sembra più voler ridere. Tra gli ospiti, si sente qualcuno gridare: «Ma dai, Cody!». L'officiante tenta, speranzoso, di dare una seconda possibilità al ragazzo: “Sei sicuro? È questo ciò che vuoi dirle?”.

Cody, un uomo evidentemente non molto intelligente, si limita a confermare: “Non ho scritto altro, sì. Siamo arrivati fino a questo punto...”. Ovviamente, il momento era stato ripreso dagli invitati, con la speranza che potesse essere un ricordo romantico. E invece si è tramutato in un momento di cattivo gusto e, soprattutto, in un video pubblicato su TikTok da uno dei presenti, Samuel Foree, immediatamente diventato virale. Con quasi 10 milioni di visualizzazioni e, soprattutto, oltre 16mila commenti.

Tra questi, c’è chi scrive: “Aggiornatemi quando lei chiederà il divorzio”, mentre qualcun altro commenta: “Sarebbe stato divertente se magari lo avesse detto alla fine delle vere promesse, ma a quanto pare non gli è fregato nemmeno di scrivere qualcosa”.