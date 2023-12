Russia, il piano di Biden: "Usare 300 miliardi russi contro Putin"

24 dicembre 2023 a

a

a

Un tesoretto da 300 miliardi da utilizzare contro Vladimir Putin. Sarebbe questo il beffardo piano predisposto dal presidente americano Joe Biden: l'obiettivo è utilizzare i soldi russi congelati dalle sanzioni, 300 miliardi appunto, per finanziare l'Ucraina.

Ne rende contro Repubblica, secondo cui l'operazione verrebbe gestita "in ambito G7" e con il determinante contributo dell'Italia alla regia, dal momento che Roma assumerà la presidenza dal primo gennaio. "Fonti della Farnesina confermano che Roma intende assumersi il compito di armonizzare le posizioni tra gli alleati - spiega il quotidiano diretto da Maurizio Molinari -, insieme all’Alto rappresentante Ue per la Politica Estera Josep Borrell.

"Rischiamo un attacco nucleare". L'ex analista degli 007 rivela lo scenario da incubo

Quei 300 miliardi sono i fondi che la Banca centrale russa aveva investito all'estero, per la maggior parte negli Stati Uniti e in Europa, in particolare Belgio e Svizzera. Il Cremlino aveva provato a ritirarli prima di invadere l'Ucraina nel febbraio del 2022, ma era stato bloccato. Una montagna di soldi ancora conservato nella pancia delle banche, ma che ora farebbe assai comodo a Washington e agli alleati occidentali di Kiev anche alla luce del fatto che, come ricordano New York Times e Financial Times , negli Usa "la Camera a maggioranza repubblicana sta ostacolando i nuovi finanziamenti, così come membri dell’Unione europea tipo l’Ungheria". Un modo per proseguire la guerra allo Zar a costo zero, o quasi.

"Ecco chi ha ordinato l'assassinio di Prizoghin": lo scoop del WSJ cambia il quadro

Già lo scorso luglio Bankitalia aveva rivelato di aver congelato 2,5 miliardi di dollari di beni russi. "L’obiettivo - conclude Repubblica - è finalizzare l’operazione entro il 24 febbraio, secondo anniversario dell’invasione". A spingere per il blitz finanziario i paesi baltici e nord europei. Più prudenti Italia, Germania e Francia.