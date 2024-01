Kate Middleton, "i giorni di ricovero sono troppi": il dubbio dell'esperto

25 gennaio 2024 a

Kate Middleton ancora ricoverata. Dopo l'operazione la moglie di William rimarrà alla London Clinic per giorni. Una notizia che però aumenta la preoccupazione. "Dai miei colleghi britannici non trapela alcuna indiscrezione riguardo lo stato di salute di Kate Middleton. Tuttavia, se si esclude una patologia oncologica dell'apparato genitale, i tempi di ricovero - 14 giorni dall'intervento chirurgico a cui la principessa del Galles è stata sottoposta, e i 3 mesi di degenza che dovrà rispettare - sono troppi, e per questo motivo compatibili con le conseguenze di un'endometriosi profonda, malattia invalidante che interessa l'apparato genito-urinario e la zona dell'intestino, tra colon retto e utero".

A dirlo è Vito Trojano. Per il presidente della Sigo - Federazione italiana di ginecologia e ostetricia "l'endometriosi causa forti dolori prima e durante il ciclo mestruale, quando si hanno rapporti sessuali e nella fase di defecazione". Dolori lancinanti - aggiunge raggiunto dall'Adnkronos - che si manifestano anche con la minzione".

E ancora: "Ovviamente siamo nel campo delle ipotesi - tiene comunque a sottolineare - anche se tutto farebbe pensare ad un intervento di isterectomia totale, con asportazione dell'utero e delle ovaie, dovuto all'endometriosi. Se così fosse, comunque la principessa del Galles potrà tornare ad una vita normale appena terminato il periodo di convalescenza".