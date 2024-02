Re Carlo, il principe Harry "ha parlato con lui": una decisione senza precedenti

05 febbraio 2024 a

Re Carlo ha un tumore. La notizia sta scuotendo il Regno Unito e non solo. Stando a Buckingham Palace, il sovrano si starebbe già sottoponendo alle cure del caso, ma la preoccupazione cresce. A maggior ragione dopo che la Bbc ha riferito che il principe Harry, che vive negli Stati Uniti, ha parlato con il padre e nei prossimi giorni rientrerà nel Regno Unito per vederlo. Il principe ed erede al trono William è, invece, in contatto regolare con il padre.

Intanto è il quotidiano The Times a spiegare chi sono i consiglieri di Stato. In genere si tratta della consorte del monarca più i successivi quattro adulti in linea di successione al trono che hanno più di 21 anni (limite che non vale per l'erede al trono che entra di diritto nella lista quando compie 18 anni). Oltre ad Anna ed Edoardo, nell'elenco ci sono la regina Camilla, il principe William, il principe Harry, il principe Andrea e la principessa Beatrice; ma Andrea, Harry e Beatrice, anche se sono nella lista, non potranno più agire come consiglieri di Stato.

Non solo, perché il re ha anche aggiunto una regola speciale per cui Anna ed Edoardo saranno consiglieri a vita mentre Harry, Andrea e Beatrice saranno gradualmente sostituiti quando il principe George, la principessa Charlotte e il principe Louis, i figli dei principi del Galles, saranno abbastanza grandi. I consiglieri di Stato sono stati utilizzati in passato per realizzare i compiti ufficiali urgenti solitamente svolti dal monarca.