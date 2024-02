Vladimir Putin, la sua ferocia è figlia della storia: sulla Russia il sigillo di Mongoli e tiranni

22 febbraio 2024 a

La Russia ha attraversato i secoli governato tramite un solo sistema: la violenza. Ma la sua forza oggi sta nel non rinnegare nulla del suo passato. Ne parla Giordano Bruno Guerri su Libero: "Come nasce dunque, la Russia? Dai rus’, da chi altri, se no? Era un popolo scandinavo, il nome significa 'uomini che remano', ma a differenza dei vichinghi remavano poco".

