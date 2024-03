Kate Middleton e il cancro, Sarah Ferguson: "Datele il tempo"

27 marzo 2024 a

a

a

Sarah Ferguson, in un post pubblicato sul suo profilo Instagram, ha espresso tutta la sua ammirazione per Kate Middleton dopo che la principessa del Galles ha annunciato al mondo di avere il cancro e di essersi sottoposta alla chemioterapia. La stessa duchessa di York a gennaio aveva dichiarato di avere un tumore alla pelle e di aver anche subìto un intervento al seno, sempre per una forma neoplastica.

Anche per questo si sente molto vicina alla principessa del Galles: "Spero che ora le venga dato il tempo, lo spazio e la privacy per guarire", ha detto.

Sarah Ferguson ha detto di essere "piena di ammirazione" per Kate Middleton e ha spiegato che "tutti i miei pensieri e le mie preghiere sono con la principessa del Galles mentre inizia il trattamento". Quindi ha sottolineato: "So che sarà circondata dall'amore della sua famiglia e tutti pregano perché tutto vada bene. Come persona che ha affrontato le proprie battaglie contro il cancro negli ultimi mesi, sono piena di ammirazione per il modo in cui ha parlato pubblicamente della sua diagnosi e so che farà un enorme bene per aumentare la consapevolezza".

Kate Middleton, battuta-choc in diretta sulla Cbs? "Anche in futuro...": come ne esce il conduttore

Da parte sua anche il principe William, come ha riportato The Telegraph citando una fonte vicina alla famiglia reale, ammira molto la moglie: "È estremamente orgoglioso del suo coraggio e della sua forza. Parlare della malattia è stata una decisione della principessa, ma lui non era dispiaciuto della cosa, le ha dato pieno sostegno".