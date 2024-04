Re Carlo, "non risponde alle cure"? Interviene Buckingham Palace, cosa succede martedì

26 aprile 2024 a

a

a

Grande preoccupazione intorno a Re Carlo dopo le voci, diffuse da alcuni media americani, secondo cui non starebbe rispondendo alle cure contro il cancro. A smentire questi rumors ci ha pensato direttamente Buckingham Palace: “Re Carlo tornerà a breve in pubblico per alcuni eventi”, si legge in una nota di Palazzo. Dagli Usa, invece, era giunta addirittura voce sui piani del suo funerale, che sarebbero stati "costantemente aggiornati”.

A corte rassicurano i sudditi dicendo che “le cure per Sua Maestà continuano" e che "i medici sono sufficientemente soddisfatti dei suoi progressi tanto che il re potrà ora nuovamente partecipare ad eventi pubblici. Questi ultimi saranno svolti man mano in particolari condizioni per ridurre al massimo i rischi per la salute di Sua Maestà”. Per dimostrare la veridicità di quanto comunicato, il Palazzo ha pubblicato anche un nuovo scatto di Carlo con la regina consorte Camilla, immortalati “nei giardini di Buckingham Palace dalla fotografa Millie Pilkington il 10 aprile scorso, un giorno dopo il loro anniversario di matrimonio”.

Buckingham Palace, infine, ha fatto sapere che martedì prossimo i sovrani "visiteranno una clinica anti-cancro, dove incontreranno pazienti e specialisti”. Pare, in ogni caso, che non si tratti della struttura che si sta prendendo cura del re. “Questo sarà il primo di una serie di eventi pubblici da parte di Sua Maestà nelle prossime settimane - si legge ancora nella nota ufficiale -. Inoltre, il re e la regina ospiteranno a Londra a fine giugno l’imperatore e l’imperatrice di Giappone” in visita di Stato nel Regno Unito. Nei piani di Carlo, infine, ci sarebbe anche un viaggio in Australia nel corso della prossima estate. Ma su questo non c’è ancora nessuna conferma.