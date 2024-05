Raisi morto, il dito medio delle studentesse iraniane: la foto scuote il Paese

20 maggio 2024 a

a

a

Non sono certo una minoranza gli iraniani che hanno festeggiato la morte di Ebrahim Raisi dopo aver appreso la notizia del suo decesso in un incidente in elicottero al confine con l'Azerbaigian. Sui social si possono trovare diversi video in cui si vedono fuochi d'artificio sparati dai palazzi nei cieli dell'Iran,

"Celebriamo la buona notizia dell’incidente dell’elicottero di Ebrahim Raisi", è il messaggio che accompagna uno di questi filmati. In altre clip si vedono ancora degli iraniani che applaudono ai fuochi d’artificio.

Video su questo argomento Morto Raisi: fuochi d'artificio in alcune regioni per festeggiare

Ma le più contente per la morte di Raisi sembrano essere le donne del Paese. In questo scatto che gira su Twitter e che è stato postato dal giornalista Antonello Piroso, si vede un gruppo di giovani studentesse iraniane che fanno il dito medio alla foto del presidente Raisi e Khamenei incorniciata in classe.

"Di tre elicotteri, proprio il suo": il sospetto di Roberto Arditti sulla morte di Raisi

La morte di Raisi è uno shock che apre "nuove opportunità" e "spazi di azione" per "quell'80% della popolazione che è contraria al regime". "I festeggiamenti che ci sono stati sono un segnale, mentre chi ha pregato per Raisi è una minoranza", ha detto Pejman Abdolmohammadi, professore di relazioni internazionali del Medioriente all'Università di Trento. Secondo il docente di origine iraniana, però, i manifestanti anti-governativi davanti alla forza del sistema di potere "da soli hanno difficoltà". Pertanto servirebbe la "volontà politica" di un appoggio da parte di "attori esterni" come Usa e Ue, che però fino a oggi "non c'è mai stata".