Kate Middleton e il tumore, "gli effetti collaterali delle cure"

Sull’agenda di Kate Middelton non ci saranno impegni pubblici almeno fino al prossimo ottobre. Sono le indiscrezioni che trapelano da ambienti vicini alla famiglia reale e riportati dalla stampa britannica.

Si parla di una principessa che avrebbe perso molti chili (15, secondo il sito Radar Online) a causa delle cure chemioterapiche preventive sarebbe addirittura irriconoscibile. Le cure comporterebbero alla principessa effetti collaterali come la nausea e la perdita di capelli.

Kate Middleton, l'indiscrezione choc: "Un calvario, fino a quando resterà lontana dal pubblico"

Solo pochi giorni fa, Kensington Palace in un comunicato aveva fatto sapere che Kate sarebbe tornata agli impegni pubblici solo in autunno e dietro il consenso dei medici e, nel frattempo, continua a seguire le sue attività benefiche da remoto. In attesa di rivederla, i reali pare puntino su Beatrice di York - figlia di Sarah Ferguson e del principe Andrea, ultimogenito della Regina Elisabetta - come nuovo volto del “Windsor team”.