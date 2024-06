Edward Luttwak, la profezia: "Trump vincerà la sua battaglia, favorito per la Casa Bianca"

01 giugno 2024 a

Donald Trump non solo vincerà la battaglia giudiziaria ma "questo accanimento lo favorisce nella corsa alla Casa Bianca”. Parola di Edward Luttwak, che in una intervista a Il Tempo fa la sua previsione su cosa accadrà dopo la condanna dell'ex presidente degli Stati Uniti per il caso Stormy Daniels.

Il politologo e saggista sostiene che "ci sarà un appello e sarà fatta chiarezza. Qui le decisioni arrivano presto. L’attività giudiziaria, poi, non interferisce con la campagna elettorale. Che a mio parere, invece, sarà aiutata da questo tentativo di utilizzare la legge per combattere l’avversario politico scomodo. Non dimentichiamo che tale decisione arriva da una Corte molto particolare. Mi riferisco a quella di New York, dove, nei fatti, non ci sono repubblicani. Sono quaranta anni che non ci sono a quelle latitudini. Lì Trump viene considerato come un mostro. Ecco perché non mi meraviglia tutto questo polverone".

"Viviamo in uno Stato fascista": Trump rompe il silenzio dopo la condanna

Addirittura, è la profezia di Luttwak questa condanna lo aiuterà a battere Joe Biden nella corsa per le presidenziali. "A livello tecnico, Trump potrà continuare, senza alcun problema, il suo tour per gli Stati Uniti. Adesso non sarà più il carnefice, ma la vittima".

"Se Trump fosse eletto prima del pronunciamento dell’appello", sottolinea il politologo, "resterà in carica fino alla sua presidenza. Ci sono degli strumenti che glielo consentono. Il fatto che l’hanno trovato colpevole su tutto all’apparenza può sembrare un controsenso; ma nei fatti lo aiuterà politicamente e gli farà riacquistare la fiducia degli americani. Essendo alcune delle accuse molto deboli, è venuta fuori una chiara regia. Perché la Corte ha deciso di condannarlo su tutto e il contrario di tutto? Si è messa fuori gioco da sola. Nessuno la prenderà sul serio. Si può sbagliare per un qualsiasi cavillo, ma non per 34 capi d’imputazione".