Kate Middleton, la rivelazione choc di Meghan: "Sta peggio di quanto dicono, è irriconoscibile"

Questa volta è Meghan Markle a lasciarsi sfuggire dettagli preoccupanti sulle condizioni di salute di Kate Middleton. Secondo quanto riporta El Nacional, la moglie del principe Harry avrebbe rivelato agli amici di Los Angeles informazioni riservate e private sulla malattia della principessa del Galles che a febbraio ha annunciato di avere il cancro e di essersi sottoposta a un ciclo di chemioterapia.

Kensington Palace ha precisato ufficialmente che la Middleton non tornerà alle sue attività e impegni finché non avrà completamente recuperato e solo con il via libera dei medici che la seguono. E che per il momento la principessa segue tutti i suoi progetti da casa.

Ma ora Meghan ha svelato che le condizioni di Kate sarebbero molto più gravi di quanto annunciato ufficialmente. Come fa a saperlo? Semplice. Harry è stato da poco nel Regno Unito per gli Invictus Games, Qui il principe si sarebbe informato della situazione della cognata, che verserebbe in condizioni molto più gravi di quanto annunciato ufficialmente, tanto che la Famiglia reale è in difficoltà perché non sa come gestire la malattia di Kate. Poi avrebbe riferito tutto alla moglie.

Meghan Markle avrebbe dunque spifferato agli amici di Montecito che Kate è irriconoscibile, è così trasformata che non vuole più apparire in pubblico.