Cuba, navi e sottomarini russi nel porto dell'Avana: tensione, cosa ci fanno lì

Sembra di essere tornati indietro nel tempo alla crisi di Cuba. Infatti, proprio in queste ore il ministero degli Esteri cubano ha reso noto che tre navi ed un sottomarino della Marina russa attraccheranno nel porto dell’Avana dal 12 al 17 giugno, per una vista che "non rappresenta una minaccia" per la regione caraibica, sottolineando che "nessuna di queste imbarcazioni ha armi nucleari".

"Questa visita rappresenta la storica relazione di amicizia tra Cuba e la Federazione della Russia e si attiene in modo stretto alle norme internazionali di cui Cuba è partecipe", continua il comunicato del ministero. All’Avana arriveranno la fregata ’Gorshkov’, il sottomarino a propulsione nucleare ’Kazan’, la nave cisterna ’Pashin’ e il rimorchiatore ’Nikolai Chiker’. Cuba ha difeso la visita come "una pratica storica del governo rivoluzionario con nazioni" con le quali ha "relazioni di amicizia e collaborazione". Ma il comunicato dell’Avana arriva dopo che fonti statunitensi hanno rivelato che la Russia si appresta a realizzare esercitazioni navali ed aree nella regione dei Caraibi, con potrebbero coinvolgere anche il Venezuela. Una cricostanza, quella della presenza di navi russe a Cuba, che potrebbe inasprire ancora di più i rapporti tra Stati Uniti e Mosca.