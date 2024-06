OnlyFans, scambia foto intime con una 23enne? La scoperta terrificante: chi è lei

07 giugno 2024 a

Scambia foto e messaggi intimi con una ragazza su Onlyfans, salvo poi scoprire che si tratta di sua figlia. La storia, che ha dell'incredibile, arriva dalla Norvegia, dove sono sempre di più i giovani che decidono di iscriversi alla piattaforma a pagamento. La giovane protagonista della vicenda ha 23 anni. E nemmeno lei si sarebbe accorta subito che l'uomo con cui stava chattando da diverso tempo, inviando anche foto esplicite, fosse in realtà suo padre. Sul sito d'informazione norvegese Dagbladet si legge che il genitore non avrebbe iniziato a messaggiare con la figlia per "smascherarla", anche perché non aveva la minima idea che la 23enne avesse aperto un profilo sulla piattaforma.

Il papà avrebbe iniziato a comunicare con la 23enne dietro consiglio dei colleghi di lavoro che, prima di lui, avevano avuto modo di chiacchierare e scambiare foto con la ragazza. Quest'ultima non aveva mai mostrato il volto ai suoi clienti. Solo il proprio corpo. "Ha sempre nascosto la sua identità - ha raccontato l'uomo, che ha voluto condividere la sua storia per sensibilizzare i più giovani ai rischi di Onlyfans - fino a quando ho iniziato a nutrire dei sentimenti per lei e ho iniziato a cercarla".

Dopo la terrificante scoperta, ha rivelato l'uomo, "ho iniziato a stare male. Sapere che ho provato dei desideri sessuali nei confronti di mia figlia mi faceva rabbrividire. È stato disgustoso, non riuscivo a guardarmi allo specchio". Lui e la figlia hanno quindi deciso di affrontare un percorso di terapia insieme per metabolizzare quanto accaduto. E alla fine, grazie a uno psicologo, sarebbero riusciti a ricucire il loro rapporto.