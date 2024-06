Kate Middleton e la chemioterapia: "Messa a dura prova", indiscrezioni da Palazzo

11 giugno 2024 a

Le ultime indiscrezioni sulle condizioni di salute di Kate Middleton che ha annunciato di avere il cancro e di essersi sottoposto a un ciclo di chemioterapie non sono confortanti. Le notizie che arrivano dalla Gran Bretagna rivelano uno stato piuttosto precario dovuto principalmente proprio agli effetti collaterali delle terapie che la stanno davvero mettendo a dura prova.

Rivelano infatti delle fonti vicine alla Famiglia reale che le terapie contro il tumore la stanno debilitando. Kate Middleton è provata, stanca, scoraggiata. Soprattutto non ha la forza di seguire i suoi tre bambini come ha sempre fatto e questo le pesa molto.

Kate Middleton la lettera alle Irish Guards cambia il quadro della sua malattia: due pesantissime parole

L'8 giugno Kate ha scritto una lettera alle Irish Guards per scusarsi di non aver partecipato alle prove finali prima della parata Trooping the Color in onore del compleanno del re. è stata la prima volta che la principessa di Galles, che è il colonnello onorario delle Irish Guards, ha parlato. Per augurare buona fortuna al reggimento.

"Essere il vostro colonnello rimane un grande onore e sono molto dispiaciuta di non poter fare il saluto alla rassegna dei colonnelli di quest’anno", ha scritto nella lettera condivisa dalle Irish Guards su Twitter, "vi prego di trasmettere le mie scuse a tutto il reggimento, tuttavia spero di potervi rappresentare di nuovo molto presto". Le Irish Guards hanno scritto di essere rimaste molto toccate dalla lettera di Kate e le hanno augurato una pronta guarigione dal cancro.