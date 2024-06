Kate Middleton, "magicamente cambiato": nuvole e pioggia? Cosa succede quando saluta dal balcone

15 giugno 2024 a

Se nella prima parte del Trooping The Colour, la parata per il compleanno del re Carlo, il cielo era piuttosto nuvoloso e grigio, il sole è spuntato invece quando la famiglia reale si è affacciata dal balcone principale di Buckingham Palace per salutare la folla lì riunita. Proprio quando i reali hanno alzato gli occhi al cielo per ammirare il passaggio delle Red Arrows, le Frecce rosse, ecco che il tempo si è rasserenato, diventando soleggiato.

In molti sui social non hanno potuto fare a meno di notare questo dettaglio. Un utente, per esempio, ha scritto: "Il tempo è magicamente cambiato per l'apparizione dal balcone della famiglia reale dopo il Trooping the Colour". Questa per Kate è stata la prima uscita in pubblico da quando ha annunciato di essere malata di cancro. L'ultima volta che era stata vista a un evento ufficiale risale allo scorso Natale.

La partecipazione alla parata per il sovrano è stata annunciata ieri dalla stessa Middleton su Instagram. La principessa ha scritto di non essere ancora fuori pericolo nonostante i progressi nella lotta contro il cancro. Poi, ha aggiunto che le cure a cui si sta sottoponendo dureranno ancora qualche mese e che non mancano giornate brutte nel suo percorso verso la guarigione.