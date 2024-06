Ue, quei calcoli piccini di Francia e Germania

18 giugno 2024 a

Quanto la Francia è nevrotica, tanto la Germania è metodica. Se Emmanuel Macron brucia, Olaf Scholz gela. Il razionalismo di Parigi diventa terrore, l’ordinato irrazionalismo di Berlino oscilla tra fortezza e invasione. Il libro aperto delle nazioni e dei popoli aiuta a non farsi troppe illusioni quando c’è di mezzo il potere e a Bruxelles in questo momento si danno le carte per il potere, il governo dell’Unione europea. (...)

