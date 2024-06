Francia, tutto un trucco per ricandidare Macron? Il sospetto sulle elezioni

18 giugno 2024 a

La dissoluzione dell’Assemblea nazionale decisa dal presidente della Repubblica francese, Emmanuel Macron, in seguito al trionfo alle elezioni europee del Rassemblement national (Rn) di Le Pen e Bardella, ha aperto in Francia una serie di dibattiti giuridici. Tra questi, il più intrigante, è la possibilità di un terzo e nuovo mandato per l’inquilino dell’Eliseo, nel caso in cui quest’ultimo, il prossimo 7 luglio, decidesse di dimettersi dinanzi a un risultato elettorale spietato contro la sua maggioranza e dunque a una situazione politico-istituzionale ingovernabile. (...)