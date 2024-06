Putin e Kim Jong-un, chi sale per primo sulla limousine? Il video fa il giro del mondo

19 giugno 2024 a

L'incontri a Pyongyang tra Valdimir Putin e Kim Jong-un hanno rinnovato l'alleanza stategica tra la Russia e la Corea del Nord. I due leader, come fanno sapere le agenzie russe, hanno firmato un trattato di partnership che prevede assistenza reciproca in caso di aggressione contro uno dei due Paesi. Lo zar ha anche colto l'occasione per ricordare le dichiarazioni degli Stati Uniti e degli altri Paesi Nato sulla possibilità per l'Ucraina di colpire il territorio russo con armi di precisione e jet F16. "Questa non è solo una dichiarazione - ha spiegato Putin - sta già avvenendo ed è una flagrante violazione di tutte le restrizioni a cui i Paesi occidentali si sono impegnati nell'ambito di vari obblighi internazionali".

Il presidente nordcoreano Kim Jong-un ha poi definito la Russia "l'amico e alleato più onesto'' della Corea del Nord e il presidente russo Vladimir Putin ''il più caro amico del popolo coreano''. Nel corso di una conferenza stampa con Putin in visita a Pyongyang, Kim ha dichiarato che ''in questo momento, in cui il mondo intero presta molta attenzione a Pyongyang, sono insieme ai compagni russi, che sono i nostri amici e compagni più onesti, in questa sala delle cerimonie".

Accordi geopolitici a parte, sta spopolando sul web un curioso video che ritrae i due leader politici. Nel filmato, diffuso in rete, viene mostrato il momento in cui Putin e Kim sembrerebbero "litigare" per chi dovesse salire per primo sulla limousine. E, come sempre, ad avere la meglio è stato proprio lo zar.