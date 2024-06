Kate Middleton, William lontano da lei per il suo compleanno: ecco dov'era

22 giugno 2024 a

Il principe William ha passato la serata del suo 42esimo compleanno lontano da Kate Middleton. L'erede al trono, infatti, è andato al concerto di Taylor Swift a Wembley. La stessa cantante ha scattato un perfetto selfie reale prima della sua esibizione posando con William e due giovani fan della sua musica, il principe George e la principessa Charlotte.

In un post pubblicato sui suoi profili social, Kensington Palace ha pubblicato una foto del trio reale con la cantante nel backstage prima del concerto di ieri sera 21 giugno. "Grazie Taylor Swift per la fantastica serata!", si legge nella didascalia.

Per il Principe di Galles, scrive la Bbc, portare i suoi due figli allo spettacolo più atteso di Londra era un modo per guadagnare il massimo dei punti papà nel giorno del suo 42esimo compleanno.

È stata una settimana di compleanno impegnativa per William perché era appena rientrato dalla Germania, dove la sera precedente aveva assistito alla partita di Euro 2024 dell'Inghilterra contro la Danimarca. La cantante ha poi pubblicato un altro selfie mentre il suo fidanzato Travis Kelce si è unito per lo scatto successivo insieme al principe William, al principe George di 10 anni e alla principessa Charlotte di nove. "Buon compleanno M8! Gli spettacoli di Londra sono iniziati in modo splendido", si legge nel suo post.

La principessa del Galles Kate Middleton è invece rimasta a casa con il principe Louis, il terzogenito. La megastar statunitense ha portato il suo Eras Tour a Londra ieri, esibendosi davanti a un pubblico di quasi 90.000 persone. È stato il primo dei suoi otto spettacoli allo stadio, suddivisi tra questa settimana e agosto.