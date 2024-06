Biden "soddisfatto" del duello con Trump. Il Pulitzer Friedman: "Straziante, deve ritirarsi"

28 giugno 2024 a

Minimizza Joe Biden. Anzi. Secondo il presidente degli Stati Uniti il confronto in tv con il rivale Donald Trump è stato soddisfacente. Così Biden smorza le preoccupazioni del partito democratico dopo il duello andato in onda sulla Cnn, il primo in vista delle presidenziali di novembre, che ha molto preoccupato i suoi sostenitori.

Il presidente infatti è apparso stanco, confuso, spesso imbambolato. Ma lui, incontrando i giornalisti in un locale di Atlanta ha commentato: "Penso che abbiamo fatto bene". Secondo quanto riporta Fox News, quando gli è stato chiesto se avesse qualche timore dopo la sua performance ha risposto: "No, è difficile discutere con un bugiardo, il New York Times ha sottolineato come (Trump ndr) abbia mentito 26 volte. Grandi bugie". Gli è stata anche fatta una domanda sui problemi alla voce emersi durante il dibattito. "Sono malato", ha tagliato corto Biden. Solo un semplice raffreddore.

"Non è solo panico, è dolore". Biden parla, il terrore degli esperti Cnn in studio | Video

Eppure. Eppure in molti nel partito democratico sostengono che non può essere candidato. Joe Biden dovrebbe fare un passo indietro e ritirarsi dalla corsa per la Casa Bianca, è l'impietosa analisi che Thomas Friedman, uno dei grandi columnist americani, vincitore di tre premi Pulitzer, fa sul New York Times del dibattito di stanotte tra il candidato democratico e Donald Trump. In un editoriale intitolato "Il presidente Biden è mio amico. Deve ritirarsi dalla corsa", Friedman scrive che il dibattito "mi ha fatto piangere. Non riesco a ricordare un momento più straziante nella campagna presidenziale americana nella mia vita".