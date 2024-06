Elezioni in Francia, in Nuova Caledonia affluenza raddoppiata: il segnale per Macron

30 giugno 2024 a

Alta affluenza alle urne in Nuova Caledonia: alle 12 ora locale (le 3 di notte in Italia) l’affluenza era del 32,39%, come riferito dall’Alto Commissario della Repubblica. Un dato in netto aumento rispetto "alle elezioni precedenti quando era stato del 13,06% nel 2022 e del 15,76% nel 2017". Sono 229.000 gli abitanti della Nuova Caledonia chiamati alle urne per eleggere i due deputati del territorio francese del Sud Pacifico e le autorità prevedono una partecipazione molto più elevata rispetto alle elezioni europee, che si sono concluse con un’astensione dell’86,5%. Il voto in Nuova Caledonia, si è svolto "per la grande maggioranza senza incidenti e in modo sicuro", ha riferito l’Alto Commissariato della Repubblica nell’arcipelago, dove resta alta la tensione dopo i violenti disordini il mese scorso provocati dalla riforma elettorale respinta dai separatisti.

L’unico episodio di violenza durante la giornata elettorale si è verificato a Houailou, cittadina situata sulla costa orientale, dove l’accesso al municipio è stato bloccato dai rivoltosi, che hanno impedito l’apertura dei seggi. Intanto dopo i territori d’oltremare, è arrivato il turno della Francia continentale, chiamata a votare al primo turno delle elezioni legislative anticipate indette dal presidente Emmanuel Macron dopo la vittoria dell’estrema destra alle europee. Urne aperte dalle 8 alle 18, fino alle 20 nei centri maggiori. Il secondo turno è fissato per il 7 luglio, solo allora si saprà con certezza l’esito della tornata elettorale, ma già in serata si delineerà la situazione e per domani il capo dell’Eliseo ha fissato una riunione di governo.