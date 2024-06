Francia, exit poll a urne aperte: Macron travolto, Droni su Parigi

30 giugno 2024 a

a

a

A urne ancora aperte in Francia, arriva dal Belgio la sentenza di "morte politica" per Emmanuel Macron. Secondo gli exit poll pubblicati dal quotidiano belga La Libre Belgique a pochi minuti dalla chiusura delle urne delle elezioni legislative anticipate francesi, il Rassemblement National di Marine Le Pen e Jordan Bardella avrebbe ottenuto il 33,34% dei voti. Al secondo posto il blocco di sinistra Nouveau Front populaire, al 30%, e la maggioranza presidenziale Ensemble al 22,23 per cento.

Il verdetto politico è chiaro: un "no" schiacciante al presidente Macron e al "suo" premier Gabriel Attal, che non a caso è già arrivato all'Eliseo per parlare con il capo di Stato, come riferiscono i media francesi. Dal punto di vista pratico, il Paese rischia di sprofondare nell'ingovernabilità vista la frammentazione in tre con destra e sinistra estrema impossibilitati ad allearsi. In fondo, era forse proprio questo il piano (pericoloso) di Macron che ha sciolto le camere subito dopo il crollo alle Europee.

Una conferma però di quanto la "chiamata alle armi contro Macron" arriva dal dato record sull'affluenza: alle 20 potrebbe raggiungere il 69,5%. Questa la stima elaborata dall'istituto Elabe per Bfmtv, Rmc e La Tribune Dimanche. Si tratterebbe di un dato ben superiore rispetto al 47,51% del primo turno delle legislative del 2022 che si avvicina al 70,9% delle elezioni del 1981, ma inferiore di quasi 10 punti rispetto a quelle del 1986 (78,5%).

Nel frattempo, misure di sicurezza rafforzate a Parigi mentre si attendono i risultati del primo turno. E' stata autorizzata la sorveglianza con i droni nel timore di eventuali disordini. E, spiega Le Figaro, significa che fino alle 2 di notte droni della Polizia potranno filmare le strade della capitale francese come strumento di identificazione.