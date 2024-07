Europa, "allerta Charlie" nelle basi militari americane: dove vogliono colpire

01 luglio 2024 a

a

a

Fortissimo rischio di attentati. Per questo motivo, secondo due funzionari statunitensi citati dalla Cnn, diverse basi militari statunitensi in tutta Europa sono state messe in uno stato di allerta elevato in vista del prossimo fine settimana, con il livello di protezione portato al secondo livello più alto "Charlie" a fronte di preoccupazioni che un attacco terroristico possa colpire personale o strutture militari statunitensi.

"Le basi, tra cui la guarnigione dell'esercito americano a Stoccarda, in Germania, dove ha sede il Comando europeo degli Stati Uniti, hanno innalzato domenica il livello di allerta alla condizione di protezione della forza "Charlie"", hanno affermato i funzionari secondo il sito di Cnn.

Questo status "si applica quando si verifica un incidente o si ricevono informazioni che indicano che è probabile una qualche forma di azione terroristica o di attacco contro personale o strutture", secondo la tv Usa. Uno dei funzionari statunitensi, che è di stanza in una base in Europa, avrebbe detto alla Cnn che non vedevano questo livello di minaccia "da almeno 10 anni", e ha detto che di solito significa che l'esercito ha ricevuto una "minaccia attiva-affidabile".

Si tratta del secondo livello più alto tra quelli possibili. Non è chiaro quale informazione di intelligence abbia innescato il rafforzamento della sicurezza, ma le autorità europee hanno avvertito di una potenziale minaccia terroristica nel continente, soprattutto in vista delle Olimpiadi di Parigi di agosto e durante gli attuali campionati europei di calcio in Germania. Il governo tedesco ha mobilitato 580 agenti di polizia internazionali per garantire la sicurezza insieme alle forze dell'ordine tedesche.

Soltanto un paio di settimana fa la Guardia Civil spagnola ha smantellato, in tandem con l'americana Fbi e all'Europol, uno dei principali centri di propaganda dello Stato Islamico che chiedeva di compiere e stava organizzando attentati contro i giocatori e i tifosi del Real Madrid, ma anche contro gli stessi campionati Europei (il 5 luglio si giocheranno i quarti di finale tra la Spagna e i padroni di casa tedeschi) e le prossime Olimpiadi.