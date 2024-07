Madrid-Montevideo, "passeggeri sbalzati dai sedili": forte turbolenza e incubo in volo

01 luglio 2024 a

Un aereo della compagnia spagnola Air Europa è stato costretto a un atterraggio di emergenza la mattina di lunedì 1° luglio in Brasile dopo aver affrontato una forte turbolenza che ha provocato il ferimento di una trentina di persone. Il velivolo — un Boeing 787-9 — trasportava 325 passeggeri, era partito da Madrid con destinazione Montevideo, in Uruguay. Una volta di fronte alle coste brasiliane il volo UX45 è finito in mezzo a una turbolenza. I dati forniti dalla piattaforma Flightradar24 mostrano una sensibile variazione della velocità a 36 mila piedi di quota (circa 11 mila metri) attorno alle 6.34 del mattino (ora italiana). Ma non è al momento chiaro se i due eventi siano collegati.

Poteva andare molto peggio. Durante la turbolenza diverse persone, in quel momento senza la cintura allacciata, sono state sbalzate contro il soffitto. In alcuni casi l'impatto ha danneggiato le parti interne del velivolo. I piloti, avvisati dagli assistenti di volo, hanno chiesto l’atterraggio di emergenza a Natal, in Brasile, per i primi soccorsi medici. Come riportano i media locali, ad attendere il volo c’erano una quindicina di ambulanze e dei trenta feriti sette sono stati ricoverati negli ospedali della città, mentre gli altri "hanno riportato contusioni minori", fa sapere il vettore in una nota.

Air Europa Boeing 787-9 emergency landing in Brazil after turbulence injures several passengers. The flight from Madrid to Montevideo, Uruguay made an unscheduled landing in Natal, Brazil. More details to follow. #AirEuropa #EmergencyLanding #Brazil #Boeing787 #Turbulence pic.twitter.com/LPY2Vd4nEv — cedric ❤️ (@ced2k23) July 1, 2024

"Ci sono stati momenti di panico", ha raccontato uno dei passeggeri a El País. “Eravamo sull’Atlantico quando hanno annunciato una possibile turbolenza. In pochi secondi l'aereo ha iniziato a perdere quota di colpo e le persone che non indossavano le cinture di sicurezza sono state sbalzate dai sedili. Hanno sbattuto contro il tetto e le piastre si sono rotte, compresi i sedili", ha spiegato ancora. “Siamo scesi a Natal e ci hanno trattenuto per diverse ore. Prima hanno portato giù i feriti, poi è arrivata la polizia militare e ha scattato alcune foto", ha detto il passeggero.