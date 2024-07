Joe Biden, caduta libera dopo le pallottole contro Trump: ecco il report

16 luglio 2024 a

a

a

È con l’aura dell’eroe che Donald Trump è arrivato ieri a Milwaukee, nel Wisconsin, dove s'è aperta la Republican National Convention del Partito Repubblicano che lo incoronerà ufficialmente candidato alle elezioni presidenziali di novembre. Ormai è una formalità, dopo il successo alle primarie. E soprattutto dopo aver affrontato l'attentato di sabato sera a Butler, in Pennsylvania, “swing state” fondamentale per la vittoria a novembre e dove adesso, rileva un nuovo sondaggio New York Times -Siena College, completato prima dell'attentato di sabato all’ex presidente, il Repubblicano conduce con il 48% dei consensi, rispetto al 45% di Biden. In Virginia, invece, considerato uno Stato apparentemente non contendibile dai Repubblicani, Biden avrebbe su Trump un vantaggio di 3 punti percentuali (48 a 45), tanto quanto il margine di errore della rilevazione. (...)