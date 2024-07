Donald Trump, imbarazzo totale: quando prova a baciare Melania sul palco...

19 luglio 2024 a

Donald Trump prova a baciare la moglie Melania ma lei si scansa: è successo sul palco della convention repubblicana di Milwaukee, dove il tycoon ha formalmente accettato la nomination del Partito repubblicano alle presidenziali. L'ex first lady, al suo arrivo a Milwaukee, è stata accolta da calorosi applausi, accomodandosi poi nel palco del tycoon accanto al candidato alla vice presidenza, JD Vance. Infine, è salita sul palco, raggiungendo il marito, dopo che quest'ultimo aveva appena finito il suo lungo discorso. L'arrivo di Melania, tra l'altro, sembra aver sorpreso l'ex presidente americano, come si nota nei filmati che hanno ripreso quel momento.

La presenza di Melania sul palco, però, è diventata un argomento di discussione sui social, in particolare su X, anche per altri motivi. Alcuni utenti, in particolare, hanno sottolineato l'importanza della sua presenza in un evento in cui non ha preso la parola, a differenza di molti membri della famiglia, come la nipote 17enne del tycoon; mentre altri si sono concentrati su un dettaglio specifico. In molti, analizzando i gesti dell'ex first lady, hanno scritto che Melania avrebbe "evitato il bacio del marito". A un certo punto, infatti, sembra che, quando Trump cerca di darle un bacio sulla bocca, lei giri la testa, limitandosi a ricevere un bacio sulla guancia e un abbraccio.

