Elon Musk, il video con cui umilia Kamala Harris: "Immaginate 4 anni di questa roba"

È un Elon Musk scatenato quello che da qualche ora sta twittando a raffica sul social di sua proprietà. Lo storico annuncio di Joe Biden, oltre a suscitare il panico in casa dem, ha anche attirato la quasi completa attenzione del patron di Tesla che, da buon utente di X, sta riempendo il suo profilo di meme esilaranti. Il miliardario non ha mai nascosto le sue simpatie verso Donald Trump. E, come c'era da aspettarsi, non ha avuto la minima esitazione nel ridicolizzare alcune uscite di Kamala Harris, la nuova sfidante alla Casa Bianca del tycoon.

Musk si è sempre definito un libertario, contrario all'ideologia woke e a tutte le derive che questa sta portano soprattutto negli Stati Uniti. Deve aver pensato proprio a questo quando ha deciso di ricondividere sul suo profilo X un vecchio video che ritrae proprio Kamala Harris. "Mi chiamo Kamala Harris - si sente nel filmato postato dal miliardario -. I miei pronomi sono 'she' e 'her' (sic!) e sono la donna seduta sul tavolo con la giacca blu". Un antipasto, secondo Musk, di quello che potrebbe essere l'America dei prossimi anni. Soprattutto se dovesse avere la meglio su Trump. "Immaginate quattro anni di questo...", il commento di Elon Musk.

Imagine 4 years of this … https://t.co/gFwWAv15Qx — Elon Musk (@elonmusk) July 22, 2024

Ma il patron di Tesla non è solo un grande appassionato di meme. Tra i suoi innumerevoli interessi c'è anche l'intelligenza artificiale. E, sempre con grande ironia, ha voluto deliziare i suoi followers su X con un video divertentissimo che ritrae alcuni dei personaggi più conosciuti al mondo. Il video, realizzato con l'aiuto dell'IA, mostra queste grandi personalità su una passerella di moda. Come se fossero dei modelli alla Milano Fashion Week. Si vede Joe Biden in sedia a rotelle con la, Trump con la tuta da carcerato e le manette ai polsi, Obama vestito come un generale romano e la Kamala Harris con un riferimento proprio all'imminente campagna elettorale. Insomma: in pieno stile Musk.