Mosca, esplode un'auto: "Attentato, chi è il militare colpito"

Una Toyota Land Cruiser è esplosa vicino a un edificio residenziale in via Sinyavinskaya, nel nord di Mosca, quando un uomo e una donna vi sono saliti a bordo. Entrambi sono rimasti feriti, hanno riferito i servizi operativi alla agenzia di Stato Tass.

La causa dell'esplosione è stata la detonazione di un ordigno esplosivo non meglio specificato. L'esplosione è avvenuta quando un uomo e una donna sono saliti su una Toyota Land Cruiser parcheggiata. L'uomo ha perso i piedi e la donna ha riportato ferite da schegge. Le vittime sono state ricoverate in ospedale. Altre cinque auto vicine sono rimaste danneggiate. Si tratterebbe di un attentato ma non ci sono ancora conferme ufficiali da parte delle autorità moscovite sull'identità delle vittime.

Su X, si stanno moltiplicando i messaggi di utenti vicini all'Ucraina che riportano l'identità del proprietario dell'auto fatta saltare in aria: si tratterebbe del vice-capo del centro radio di un'unità militare di comunicazioni via satellite, Andrej Torgashov, per l'esattezza appartenente alla unità 33790 nella regione di Mosca, l'89esimo centro di comunicazioni satellitari delle forze armate russe. Le condizioni dell'uomo e della donna sarebbero molto gravi.

Le prime conferme su Torgashov, non ufficiali, arrivano dopo qualche minuto da diversi media russi, tra cui Rbc e il portale indipendente Meduza che cita alcuni canali Telegram. Secondo fonti del ministero dell'Interno citate da Rbc, nel 2022 Torgashov è stato il fondatore della società di sicurezza privata Vector-Zashchita.



