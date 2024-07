Principe William, guerra aperta a Meghan Markle: "Non deve indossarli"

30 luglio 2024 a

Forti frizioni nella famiglia reale tra il principe William e sua cognata Meghan Markle: lo rivelano le anticipazioni dell'attesissima biografia di Kate Middleton, scritta dall'esperto reale Robert Jobson, in uscita giovedì 1 agosto. Stando a quanto rivelato nel libro, le tensioni tra il futuro re d'Inghilterra e l'ex attrice americana, moglie del principe Harry, sarebbero state forti fin da subito.

Jobson, in particolare, fa riferimento a un episodio avvenuto all’epoca in cui Harry aveva rivelato ai suoi familiari della sua frequentazione con Meghan. William sarebbe stato il primo a esprimere delle perplessità a riguardo, consigliandogli di “andarci piano”. Una versione dei fatti confermata dallo stesso Harry nel libro “Spare”. Poi - ha proseguito il biografo - il rapporto tra William e Harry sarebbe degenerato nel momento in cui Harry confermò la decisione di sposare la Markle il prima possibile. “Quando William è stato confermato come testimone, la relazione è peggiorata - ha spiegato l’autore -. Mi è stato detto che fosse ancora preoccupato per il fatto che si sposassero. Il matrimonio a Windsor nel maggio 2018 è stato un successo spettacolare. In pubblico, la famiglia reale era tutta sorrisi, anche se in privato erano pugnalate”.

Tra l'altro, subito dopo l’annuncio delle nozze reali, l’erede al trono avrebbe chiesto alla nonna, la regina Elisabetta, di non far indossare a Meghan nessun gioiello della madre Diana durante il matrimonio. E in effetti, poi, l'ex attrice non sfoggiò nessun gioiello di Lady D, fatta eccezione per un anello da cocktail color acquamarina messo durante il ricevimento nuziale serale. Altra storia nel caso di Kate, alla quale invece fu consentito di indossare alcuni dei gioielli appartenuti alla principessa del Galles, in primis l’anello di fidanzamento con cui William le chiese di sposarlo.