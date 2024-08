Aereo, un fulmine scatena il panico: inversione di rotta, panico a bordo

05 agosto 2024 a

a

a

Imprevisto e panico a bordo di un volo della Delta Air Lines partito da Boston e diretto a Roma: a un certo punto del viaggio il velivolo è stato costretto a fare inversione di rotta e a tornare all'aeroporto Logan a causa di un fulmine. Lo ha comunicato la Federal Aviation Administration (FAA). L'aereo era partito dalla capitale del Massachusetts intorno alle 18.10 e sarebbe dovuto atterrare nella Capitale italiana alle 8.15 di oggi, lunedì 5 agosto, ora locale.

Secondo il flight tracker FlightAware, il jet era in volo da circa un'ora sull'Oceano Atlantico quando, alle 19.20, ha dovuto fare inversione. La FAA ha dichiarato alla WBZ-TV che l'equipaggio dell'Airbus A330 "ha segnalato un fulmine dopo la partenza". Emma Johnson, portavoce della compagnia statunitense, in una nota ha dichiarato: "Il volo è atterrato in sicurezza e senza ulteriori incidenti. Stiamo lavorando per far arrivare i nostri clienti alla loro destinazione finale il più rapidamente possibile e ci scusiamo il disagio. La sicurezza dei nostri clienti e del nostro personale rimane la priorità più importante per Delta".

"Ci porti la polizia a bordo". Fermi per tre ore in aereo senza aria condizionata, si scatena il caos

A bordo del velivolo 216 persone, incluso l'equipaggio. La FAA ha detto che indagherà sull'incidente. Non è il primo caso di aereo in difficoltà per via delle tempeste che stanno colpendo la costa orientale degli Usa. Altri problemi si sono registrati domenica 4 agosto: diversi voli diretti a New York City sono stati dirottati su Boston. Alcuni passeggeri hanno raccontato alla WBZ-TV di essere rimasti seduti sulla pista dell'aeroporto Logan per ore perché stavano atterrando troppi aerei. Altri sono stati costretti a passare la notte a Boston.