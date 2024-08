Usa, Kamala Harris ha scelto il suo vicepresidente: è Tim Walz, vicino alla sinistra radicale

06 agosto 2024 a

Maschio, bianco, 60enne e una lunga militanza all'interno del Partito democratico. Insomma: l'opposto di Kamala. Harris ha scelta quello che potrà essere il suo vice in caso di elezioni alla presidenza degli Stati Uniti. Si tratta di Tim Walz, il governatore del Minnesota. "Come governatore, allenatore, insegnante e veterano, ha dato il massimo per famiglie lavoratrici come la sua", afferma la vice presidente in un post. "È fantastico averlo nella squadra. Ora mettiamoci al lavoro", continua Harris.

Una scelta che trova d'accordo molti esponenti dello stesso partito democratico. "Sono emozionata di vedere Tim Walz unirsi al ticket democratico - ha scritto Hillary Clinton sui social - Dall'offrire pasti gratuiti agli scolari all'implementare il congedo parentale retribuito in Minnesota, Walz si impegna a fare del bene in tutti i modi possibili. Sarà un partner incredibile per la nostra prima donna presidente. Andiamo a vincere", ha scritto Clinton. Dello stesso avviso anche l'esponente dell'ala radicale della sinistra americana Alexandria Ocasio-Cortez. "La vicepresidente Harris ha preso un'eccellente decisione scegliendo il governatore Walz come suo compagno di corsa... Insieme - ha scritto su X -, governeranno in modo efficace, inclusivo e coraggioso per il popolo americano".

Lo sfidante Donald Trump, com'era prevedibile, non la pensa allo stesso modo. Secondo il candidato repubblicano, Walz rappresenta la peggio sinistra americana. Un "radicale di sinistra": così fonti della campagna del tycoon, citate dalla Cnn, definiscono il governatore del Minnesota, scelto secondo i media Usa come vice di Kamala Harris. Secondo una fonte dell'entourage del tycoon, Harris "si è inginocchiata di fronte alla sinistra antisemita e anti-israeliana e ha scelto qualcuno di pericolosamente progressista come lei". Il super Pac pro-Trump Make America Great Again Inc ha scritto sui social media che "Il governatore Tim Walz e Kamala Harris andranno molto d'accordo. Sono entrambi radicali di estrema sinistra che non sanno come governare".