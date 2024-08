Spagna, il messaggio sui social del separatista Carles Puigdemont: "Sono a Waterloo"

09 agosto 2024 a

L'ex presidente della Generalitat catalana Carles Puigdemont, dopo la fuga rocambolesca da Barcellona è riapparso sui social. "Sono a Waterloo dopo alcuni giorni estremamente difficili", ha scritto in un lungo post pubblicato su X in cui ha chiarito di non aver "mai avuto la volontà" di consegnarsi volontariamente alle forze dell'ordine "o di agevolare" il suo arresto perché, ha affermato "trovo inaccettabile che io sia perseguitato per motivi politici", nonostante oltretutto la "legge di amnistia".

I Mossos d'Esquadra hanno arrestato un terzo agente della polizia catalana per il suo presunto coinvolgimento nella fuga dell'ex presidente della Generalitat Carles Puigdemont dopo il suo ritorno in Spagna, nonostante abbia un mandato di arresto nazionale emesso dalla Corte Suprema. Secondo fonti della polizia, l'agente detenuto si trova ora in commissariato e sarà portato in tribunale nelle prossime ore. La polizia catalana ha finora arrestato tre agenti dei Mossos d'Esquadra per il loro presunto coinvolgimento nella fuga di Puigdemont ieri a Barcellona, dove ha inscenato un evento sul Passeig Llui's Companys prima di scomparire. Gli altri due agenti di polizia arrestati sono attualmente in libertà provvisoria senza alcuna misura cautelare, poiché nemmeno la Procura ne ha fatto richiesta.

Il terzo arresto è avvenuto oggi, giorno della conferenza stampa tenuta dal ministro degli Interni ad interim, Joan Ignasi Elena, e dal commissario capo dei Mossos, Eduard Sallent, in cui hanno accusato Puigdemont di essersi comportato in modo "improprio" per una persona che era presidente della Generalitat. Nella stessa conferenza stampa, il commissario capo è stato molto duro contro i Mossos arrestati per aver aiutato il leader di JxCat a tornare a Barcellona e a fuggire di nuovo, cosa che considera "riprovevole, inaccettabile e un affronto al corpo": "Non meritano di indossare la nostra uniforme", ha aggiunto.