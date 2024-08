Principe Harry, "perché vuole tornare nel Regno Unito": le voci che scuotono la monarchia

11 agosto 2024 a

Il principe Harry potrebbe tornare presto a Londra. Il motivo? Vorrebbe essere presente al funerale dello zio Robert Fellowes, marito della defunta sorella di Lady Diana, morto all'età di 82 anni. A rivelarlo è un amico del duca di Sussex. In una recente intervista, in realtà, Harry ha detto che non sarebbe sicuro per lui tornare nel Regno Unito. Ma ha aggiunto anche che potrebbe farlo solo se la sua presenza non creasse troppi problemi.

Parlando dell'imminente funerale, un amico del Duca ha detto al Daily Beast: "Vorrebbe essere lì. Sarà un grande raduno del clan Spencer. Ma questi non sono tempi normali e può darsi che tutti pensino che la presenza di Harry possa creare semplicemente troppo dramma. Sarà molto triste per lui se non ce la farà". Le persone vicine a Harry non hanno confermato questa notizia. Dunque restano un mistero i suoi piani in merito al funerale di Robert, la cui data non è ancora stata annunciata.

Lo zio del principe Harry e del principe William fu consigliere della Regina Elisabetta per nove anni, dal 1990 al 1999, e marito della sorella maggiore di Lady Diana. Nel corso degli anni è sempre rimasto all'interno della famiglia reale. Con loro ha affrontato anche la morte di Diana e quello che la sovrana definì "l'annus horribilis" della monarchia, il 1992, quando il figlio Carlo era in guerra con Diana. Nel 1978 Fellowes sposò Lady Jane Spencer, sorella maggiore di Lady Diana, che fu damigella d'onore alle loro nozze. La coppia ha abuto tre figli, Laura, Alexander Robert ed Eleanor Ruth, che hanno rispettivamente 44, 41 e 38 anni.