Portogallo, più morti dal 22 luglio al 4 agosto: il dato che preoccupa gli esperti

21 agosto 2024 a

a

a

Sono aumentate in maniera anomala le morti in Portogallo nel periodo dal 22 luglio al 4 agosto 2024. Il dato ha preoccupato gli esperti perché si discosta parecchio dalle previsioni stagionali: secondo i numeri ufficiali forniti dal Ministero della Salute, durante questo periodo ci sono stati oltre 700 decessi in più rispetto al solito dato stagionale. Si parla di un aumento di mortalità che tocca quota +19% rispetto ai tassi di mortalità previsti.

Tra le cause di questo aumento ci sono inevitabilmente le alte temperature estive, a cui si aggiunge un picco di contagi da Covid-19, in particolare della variante KP.3. Alcune regioni del Portogallo e specifici gruppi di età sarebbero stati più colpiti di altri. Nella settimana tra il 22 e il 28 luglio, per esempio, i decessi sono stati prevalenti nelle regioni del Portogallo centrale e tra le donne di età superiore ai 75 anni. Nella settimana successiva, quella dal 29 luglio al 4 agosto, invece, l'eccesso di mortalità ha colpito in particolare Lisbona e l'Alentejo, interessando soprattutto le donne nelle fasce di età 65-74 anni e oltre gli 85 anni. I dati, comunque, sono ancora preliminari e potrebbero esserci aggiornamenti nei prossimi giorni, Per fortuna, però, pare che l'anomalia si sia poi attenuata nelle settimane successive.