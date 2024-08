Obama, basta con questo culto: come presidente Usa fu un autentico fallimento

22 agosto 2024 a

Ci hanno sfinito, non se ne può più. Diciamolo senza fronzoli: questo culto di Obama, questa religione dogmatica e farlocca che ormai imperversa da oltre un quindicennio, ha stufato. Come ha stufato il “credo” gemello: quello per cui, se vuoi essere una persona gentile, con il cuore e la testa al posto giusto, decente, accettata in società, tu debba per forza tifare per la Harris. Se per caso preferisci Trump, o anche solo se osi dubitare della santità di Kamala, sei automaticamente buttato nell’inferno degli impresentabili, dei “deplorables” (copyright Hillary Clinton), dei nemici del bene e delle migliori virtù umane. (...)

